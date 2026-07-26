Germany Shore
Folge 1: Folge 1
48 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 16
Los geht's! Die ersten Bewohner betreten nach und nach die Villa und mit ihnen zieht auch das Drama ein. Noch bevor die Betten vergeben sind, geraten die Frohnatur Yasin und das Alphatier Niko aneinander. Droht bereits am ersten Tag die Eskalation?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany