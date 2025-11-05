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Germany Shore

Folge 3

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 05.11.2025
Folge 3

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Germany Shore

Folge 3: Folge 3

48 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 16

Zwischen Mia und Yasin knistert es gewaltig, was so manchem in der Villa garnicht passt. Am Abend gibt die Family wieder alles und lässt sämtliche Hüllen fallen. Als Walentina wegen Emanuel in Tränen ausbricht, versucht Belly sie aufzufangen.

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