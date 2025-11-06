Germany Shore
Folge 4: Folge 4
43 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 16
Es klingelt wieder an der Tür, doch dieses Mal steht da kein neues Familienmitglied, sondern ein Special Guest. Calvin Kleinen is in the house! Während Walentina kaum die Augen von ihm lassen kann, vergnügen sich Yasin und Mia im Pool.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: MTV