Germany Shore
Folge 5: Folge 5
47 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 16
Schiff Ahoi! Raus aus der Villa, rauf aufs Partyboot. Die Shore Family macht einen Ausflug und gibt dabei alles! Doch wo gehobelt wird, fallen Späne. Ein Familienmitglied muss die Sachen packen. In der Villa warten bereits zwei neue Bewohner.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany