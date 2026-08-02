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Germany Shore

Folge 5

MTV liveStaffel 1Folge 5vom 02.08.2026
Folge 5

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Germany Shore

Folge 5: Folge 5

47 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 16

Schiff Ahoi! Raus aus der Villa, rauf aufs Partyboot. Die Shore Family macht einen Ausflug und gibt dabei alles! Doch wo gehobelt wird, fallen Späne. Ein Familienmitglied muss die Sachen packen. In der Villa warten bereits zwei neue Bewohner.

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