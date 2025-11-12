Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Germany Shore

MTVStaffel 1Folge 8vom 12.11.2025
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Germany Shore

Folge 8: Folge 8

48 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 16

Während Jessica einen besorgten Anruf von ihrer Freundin aus der Heimat bekommt, betritt Special Guest Melody Haase die Villa und geht direkt auf Flirtkurs. Am Abend feiert die Family eine wilde Fetischparty und zwischen Silvio und Nara wird es heiß.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Germany Shore
MTV

Germany Shore

Alle 1 Staffeln und Folgen