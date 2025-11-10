Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 1Folge 6vom 10.11.2025
48 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 16

Anthony verlässt die Villa. Für die Family kein Grund zur Trauer, stattdessen feiern sie eine ausgelassene Strandparty! Am Abend teilt Mia Bettgeschichten, die Yasin an seine Grenzen bringen und das ausgerechnet am Abend vor Mias Geburtstag.

MTV

