Staffel 4Folge 10vom 09.10.2025
Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Germany Shore
Folge 10: Folge 10
67 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 16
Eine wilde Party erwartet die Family, die eskaliert. Der Streit zwischen Paulina, Tommy und Walentina erreicht seinen Höhepunkt. Außerdem steht ein neuer Einzug bevor und es stellt sich die Frage, was aus Walentina und Daymain wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MTV