Germany Shore
Folge 11: Folge 11
57 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 16
Es heißt: Party, Party, Party! Doch Paulina findet Tommys Verhalten zu viel. In der Game Area bricht ein riesiger Streit aus. Der große Showdown steht bevor: Ein Überraschungsgast sorgt für sprachlose Gesichter. Jetzt wird Klartext gesprochen!
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Germany Shore
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
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