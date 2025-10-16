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Germany Shore

Folge 11

MTVStaffel 4Folge 11vom 16.10.2025
Folge 11

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Germany Shore

Folge 11: Folge 11

57 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 16

Es heißt: Party, Party, Party! Doch Paulina findet Tommys Verhalten zu viel. In der Game Area bricht ein riesiger Streit aus. Der große Showdown steht bevor: Ein Überraschungsgast sorgt für sprachlose Gesichter. Jetzt wird Klartext gesprochen!

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