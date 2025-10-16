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Germany Shore

Folge 12

MTVStaffel 4Folge 12vom 16.10.2025
Folge 12

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Germany Shore

Folge 12: Folge 12

56 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 16

Beim großen Wiedersehen von Germany Shore treffen die Family Member nach Monaten wieder aufeinander! Was ist alles passiert? Aus welchem Flirt wurde echte Liebe? Spannung, Drama und schockierende Enthüllungen - dieses Wiedersehen wird wild!

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