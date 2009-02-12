Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 12.02.2009
94 Min.Folge vom 12.02.2009Ab 12

Das erste offene Casting in Düsseldorf: Vormittags sieht alles nach einem normalen Ablauf bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" aus - bis die zweite Welle kommt. Nach Schulschluss wollen noch einmal Massen von Mädchen am längsten Catwalk der Welt teilnehmen: Fünf Stunden sehen Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen Peyman Amin und Rolf Schneider 1.104 Bewerberinnen an. Welche Mädchen schaffen es wohl bis ins erste Foto-Shooting?

ProSieben
