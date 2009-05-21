Germany's Next Topmodel
Folge 16: Das Finale
115 Min.Folge vom 21.05.2009Ab 12
Das wird riesig! Das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" findet erstmals in der LANXESS arena in Köln statt. Die Location bietet Platz für 8.000 Gäste, zehnmal so viel, wie beim Finale im letzten Jahr. Für das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" verwandelt sich die Arena in einen riesigen Catwalk. Zusätzlich wird eine große Showbühne für mehrere Live-Acts aufgebaut. Wen kürt Heidi Klum zu "Germany's next Topmodel" 2009?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
