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Geschichten aus Sambia

Land der Löwenrudel

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
Land der Löwenrudel

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Geschichten aus Sambia

Folge 6: Land der Löwenrudel

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation wirft einen Blick auf das afrikanische Land Sambia, das eine vielfältige Tierwelt beheimatet, die jedes Jahr eine lange Dürreperiode überstehen muss. Im Fokus stehen die größten Tiere Afrikas, darunter Elefanten, Giraffen, Büffel, Flusspferde und Nilkrokodile. Diese Tiere müssen sich anpassen, um in der Liuwa-Ebene zu überleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

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