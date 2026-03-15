Geschichten aus Sambia
Folge 2: Wilde Schwergewichte
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Dokumentation wirft einen Blick auf das afrikanische Land Sambia, das eine vielfältige Tierwelt beheimatet, die jedes Jahr eine lange Dürreperiode überstehen muss. Im Fokus stehen die größten Tiere Afrikas, darunter Elefanten, Giraffen, Büffel, Flusspferde und Nilkrokodile. Diese Tiere müssen sich anpassen, um in der Liuwa-Ebene zu überleben.
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Geschichten aus Sambia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere, Natur
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media