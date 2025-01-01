Gewitter im Herz
Folge 1: Jan und Tim lernen flirten
23 Min.Ab 12
Der Flirtcoach Horst Wenzel von der Kölner Flirt University zeigt Jan und Tim, wie man flirtet. Es kommt schließlich auf zahlreiche Details an, um keine Abfuhr zu erhalten, was sich nicht nur im Club, sondern auch beim Schuhe kaufen bemerkbar macht.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn