Staffel 1Folge 4
Gutes Benehmen - gute Beziehungen?
Gewitter im Herz
Folge 4: Gutes Benehmen - gute Beziehungen?
25 Min.Ab 12
Jan und Tim nehmen feilen diesmal an ihren Benimm-Fertigkeiten und wandeln sich zum Gentleman. Dazu hat Tim eine Verabredung mit dem Knigge-Coach Linda Kaiser. Die Frau weiß, worauf es ankommt und stellt die beiden auf die Probe.
Gewitter im Herz
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
