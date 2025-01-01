Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gewitter im Herz

Gutes Benehmen - gute Beziehungen?

Folge 4: Gutes Benehmen - gute Beziehungen?

25 Min.Ab 12

Jan und Tim nehmen feilen diesmal an ihren Benimm-Fertigkeiten und wandeln sich zum Gentleman. Dazu hat Tim eine Verabredung mit dem Knigge-Coach Linda Kaiser. Die Frau weiß, worauf es ankommt und stellt die beiden auf die Probe.

