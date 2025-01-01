Gewitter im Herz
Folge 3: Jan und Tim kochen geil!
21 Min.Ab 12
Jan und Tim wissen, dass Liebe durch den Magen geht und wollen mit Essen die Lust und Leidenschaft erwecken. Tim hat dazu den Experten Stefan Ziemann eingeladen, der sich in Sachen Love-Food auskennt und eine eigene Kochschule betreibt.
Gewitter im Herz
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn