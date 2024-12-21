Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Die Geister vom Salzsee

TLCFolge vom 21.12.2024
Die Geister vom Salzsee

Die Geister vom SalzseeJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 21.12.2024: Die Geister vom Salzsee

41 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Zak und seine Crew brechen zum Ufer des Great Salt Lake auf, um dort ein verfluchtes Lokal zu untersuchen. Unter anderem spukt hier der Geist einer Frau, deren Leiche 2000 auf dem Grundstück gefunden wurde. Schnell zeigt der Geisterjäger heftige mentale und physische Reaktionen auf die paranormalen Wesen im “Saltair”. Kinderlachen, seltsame Stimmen und Seekreaturen - das Team braucht seine geballte Kraft, um dieses Rätsel zu lösen.

Alle verfügbaren Folgen