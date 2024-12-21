Ghost Adventures
Folge vom 21.12.2024: Die Geister vom Salzsee
41 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Zak und seine Crew brechen zum Ufer des Great Salt Lake auf, um dort ein verfluchtes Lokal zu untersuchen. Unter anderem spukt hier der Geist einer Frau, deren Leiche 2000 auf dem Grundstück gefunden wurde. Schnell zeigt der Geisterjäger heftige mentale und physische Reaktionen auf die paranormalen Wesen im “Saltair”. Kinderlachen, seltsame Stimmen und Seekreaturen - das Team braucht seine geballte Kraft, um dieses Rätsel zu lösen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.