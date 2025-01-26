Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 26.01.2025: Der Feuerdämon

41 Min. Ab 16

Das GAC untersucht in Elk Grove, Kalifornien, das Haus von Jillian, die glaubt, von einem Dämon terrorisiert zu werden. Als sie sich gemeinsam mit Zak dem Haus nähert, erleidet sie eine Panikattacke. Nachdem sie sich etwas beruhigt hat, weiht sie Zak in die komplette Geschichte ein: Ein Wesen hat einst ihren Herd eingeschaltet und fast ihr Haus niedergebrannt. Drei Tage später wurde derselbe Herd im Haus ihres Vaters eingeschaltet, doch er konnte den tödlichen Ausgang nicht abwenden. Trotz mehrerer Versuche zu entkommen hinderte ihn etwas daran, die brennende Wohnung zu verlassen.

