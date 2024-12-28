Auf den Spuren von Mark TwainJetzt kostenlos streamen
Auf den Spuren von Mark Twain
Für die Geisterjäger-Crew geht es nach Virginia City, auch Spuk-City genannt. In einer Bergbaustadt untersucht das Team eine alte Zeitungsredaktion, wo einst Mark Twain arbeitete. Hier gab es zahlreiche mystische Begegnungen, unter anderem mit einem kindlichen Geist. Außerdem erforscht Zak ein weiteres Gebäude, in dem einst eine geheime Bruderschaft Unterschlupf suchte. Stehen die beiden Anwesen mit einem Portal in Verbindung? Und kann Zak Kontakt zu den anwesenden Geistern aufnehmen?
