Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Auf den Spuren von Mark Twain

TLCFolge vom 28.12.2024
Auf den Spuren von Mark Twain

Auf den Spuren von Mark TwainJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 28.12.2024: Auf den Spuren von Mark Twain

42 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Für die Geisterjäger-Crew geht es nach Virginia City, auch Spuk-City genannt. In einer Bergbaustadt untersucht das Team eine alte Zeitungsredaktion, wo einst Mark Twain arbeitete. Hier gab es zahlreiche mystische Begegnungen, unter anderem mit einem kindlichen Geist. Außerdem erforscht Zak ein weiteres Gebäude, in dem einst eine geheime Bruderschaft Unterschlupf suchte. Stehen die beiden Anwesen mit einem Portal in Verbindung? Und kann Zak Kontakt zu den anwesenden Geistern aufnehmen?

Alle verfügbaren Folgen