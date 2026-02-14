Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 14.02.2026: Das Geisterschloss im Death Valley

44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Zak und das Team reisen durch das kalifornische Death Valley, um einen weitläufigen, geheimnisumwitterten Komplex zu untersuchen. Dabei werden sie vor allem von der dunklen, mächtigen Energie der Wüstenvilla in den Bann gezogen. Doch von wem oder was geht diese ominöse Aura aus?

