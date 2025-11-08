Ghost Adventures
Folge vom 08.11.2025: Das mörderische Hotel
44 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die Spuk-Experten untersuchen ein verlassenes Hotel, das auch als Casino fungierte. Das Sicherheitspersonal berichtet von paranormalen Erlebnissen, vor allem im zweiten und dritten Stock treibt sich eine feindliche Energie herum. Kratzen, Schritte oder auch Knurren - ein Wachmann hat inzwischen sogar gekündigt. Und das Wesen greift auch Billy und Aaron an. Doch liegt der Schlüssel im Keller des Gebäudes?
Genre:Reality, Paranormal
12
