Ghost Adventures
Folge vom 21.02.2026: Austreibung in Northridge
44 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 16
Eine Familie aus Kalifornien steht unter massivem Druck: Seit einem traumatischen Einsatz wird Feuerwehrmann Kevin von dunklen Visionen, Wutausbrüchen und unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. In seinem Haus häufen sich rätselhafte Vorfälle – Kameras fallen aus, Messgeräte schlagen Alarm, Familienmitglieder sehen eine geheimnisvolle Frau in Weiß. Die bedrückende Atmosphäre wird immer gefährlicher, und Kevins Zustand eskaliert. Um Schlimmeres zu verhindern, greifen Zak und sein Team zu drastischen Mitteln und ziehen erfahrene Exorzisten hinzu: Ein nervenaufreibender Kampf gegen eine unbekannte Macht beginnt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.