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Ghost Adventures

Austreibung in Northridge

TLCFolge vom 21.02.2026
Austreibung in Northridge

Austreibung in NorthridgeJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 21.02.2026: Austreibung in Northridge

44 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 16

Eine Familie aus Kalifornien steht unter massivem Druck: Seit einem traumatischen Einsatz wird Feuerwehrmann Kevin von dunklen Visionen, Wutausbrüchen und unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. In seinem Haus häufen sich rätselhafte Vorfälle – Kameras fallen aus, Messgeräte schlagen Alarm, Familienmitglieder sehen eine geheimnisvolle Frau in Weiß. Die bedrückende Atmosphäre wird immer gefährlicher, und Kevins Zustand eskaliert. Um Schlimmeres zu verhindern, greifen Zak und sein Team zu drastischen Mitteln und ziehen erfahrene Exorzisten hinzu: Ein nervenaufreibender Kampf gegen eine unbekannte Macht beginnt.

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