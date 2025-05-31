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Ghost Adventures - House Calls

Versteckspiel mit einem Geist

TLCFolge vom 31.05.2025
Versteckspiel mit einem Geist

Versteckspiel mit einem GeistJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 31.05.2025: Versteckspiel mit einem Geist

45 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 16

Zak und sein Team erhalten einen alarmierenden Anruf von einem texanischen Ehepaar, das sich von einem manipulativem Wesen bedroht fühlt. Verstärkt ein Voodoo-Zauber die ohnehin schon eskalierenden Aktivitäten der Poltergeister im Haus?

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