Versteckspiel mit einem GeistJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 31.05.2025: Versteckspiel mit einem Geist
45 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 16
Zak und sein Team erhalten einen alarmierenden Anruf von einem texanischen Ehepaar, das sich von einem manipulativem Wesen bedroht fühlt. Verstärkt ein Voodoo-Zauber die ohnehin schon eskalierenden Aktivitäten der Poltergeister im Haus?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.