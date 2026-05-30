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Ghost Adventures - House Calls

Besessen in Jackson

TLCFolge vom 30.05.2026
Besessen in Jackson

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Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 30.05.2026: Besessen in Jackson

44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Zak schickt das Team nach Jackson, Missouri: Dort ist ein Mann von seiner Liebe für alles Paranormale geradezu besessen. Sein Leben droht daran zu zerbrechen, auch die Beziehung zu seinen besorgten Freunden und seiner Familie leidet enorm. Können die Geisterjäger das düstere Rätsel lösen und den Bann brechen, bevor es zu spät ist?

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