Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 30.05.2026: Besessen in Jackson
44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Zak schickt das Team nach Jackson, Missouri: Dort ist ein Mann von seiner Liebe für alles Paranormale geradezu besessen. Sein Leben droht daran zu zerbrechen, auch die Beziehung zu seinen besorgten Freunden und seiner Familie leidet enorm. Können die Geisterjäger das düstere Rätsel lösen und den Bann brechen, bevor es zu spät ist?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.