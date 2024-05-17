Ghost Hunters
Folge vom 17.05.2024: Das Geisterschiff
44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Das wohl bekannteste Kriegsschiff in der Geschichte der US-Marine wird renoviert. Ganz zum Unmut paranormaler Wesen, die auf dem Schiff ihr Unwesen treiben. Visionen von zwielichtige Matrosen, Schattengestalten oder auch körperlose Stimmen - das “Battleship New Jersey” ist ein regelrechter Spielplatz für alles, das spukt. Das Expertenteam will das jetzt ändern und endlich die Ursachen für gruseligen Begegnungen finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.