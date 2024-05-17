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Ghost Hunters

Das Geisterschiff

TLCFolge vom 17.05.2024
Das Geisterschiff

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Ghost Hunters

Folge vom 17.05.2024: Das Geisterschiff

44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12

Das wohl bekannteste Kriegsschiff in der Geschichte der US-Marine wird renoviert. Ganz zum Unmut paranormaler Wesen, die auf dem Schiff ihr Unwesen treiben. Visionen von zwielichtige Matrosen, Schattengestalten oder auch körperlose Stimmen - das “Battleship New Jersey” ist ein regelrechter Spielplatz für alles, das spukt. Das Expertenteam will das jetzt ändern und endlich die Ursachen für gruseligen Begegnungen finden.

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