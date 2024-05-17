Ghost Hunters
Folge vom 17.05.2024: Robert Sayres Anwesen
44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Samantha Hawes und Dustin Pari helfen dem Team bei den Ermittlungen rund um das Haus eines ehemaligen Eisenbahn-Unternehmers. Während das Leben von Robert Sayre geschäftlich sehr erfolgreich war, wurde er von privaten Tragödien heimgesucht: Drei Ehefrauen starben, ebenso mehrere seiner Kinder. Nach Roberts Tod wurde das Gebäude in ein Hotel umfunktioniert, nun soll es aber in drei Zimmern spuken. Gäste berichten von einer Frauengestalt, die sich die Haare bürstet. Eine Ex-Frau von Sayre? Und haben die Gräber unter dem Fundament etwas mit den Geistern im Haus zu tun?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.