Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 19: Der Poltergeist
39 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Julie ist ein junges Mädchen, das von seiner Mutter allein gelassen wurde und seither von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht wird. Als sie Melinda kennen lernt, spürt diese, dass Julie etwas Unheimliches umgibt, das die Pflegeeltern dazu bringt, das Mädchen stets wieder zurückzuweisen. Mit Hilfe von Professor Payne findet sie heraus, was es ist: der Geist von Julies kürzlich verstorbener Mutter! Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, das Melinda aufdeckt ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
