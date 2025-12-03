Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 21: Die Prophetin
42 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Als Melinda eine Katastrophenvision nach der anderen erlebt, darunter ein Brückeneinsturz in Italien, das Kentern eines Schiffes vor der britischen Küste und der Einsturz eines Moskauer U-Bahn-Tunnels, glaubt sie, es handele sich um Warnungen vor zukünftigen Ereignissen. Doch dann findet sie heraus, dass all diese schrecklichen Dinge bereits passiert sind, und zwar jeweils an einem 11. Mai. Wird auch dieses Jahr der 11. Mai ein Tag des Schreckens sein?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren