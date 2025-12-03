Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Prophetin

sixxStaffel 2Folge 21vom 03.12.2025
Die Prophetin

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 21: Die Prophetin

42 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Als Melinda eine Katastrophenvision nach der anderen erlebt, darunter ein Brückeneinsturz in Italien, das Kentern eines Schiffes vor der britischen Küste und der Einsturz eines Moskauer U-Bahn-Tunnels, glaubt sie, es handele sich um Warnungen vor zukünftigen Ereignissen. Doch dann findet sie heraus, dass all diese schrecklichen Dinge bereits passiert sind, und zwar jeweils an einem 11. Mai. Wird auch dieses Jahr der 11. Mai ein Tag des Schreckens sein?

