Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 22: Das fünfte Zeichen
38 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Nachdem Melinda mehrere Visionen von Katastrophen hatte, die alle an einem 11. Mai passiert waren, fürchtet sie, dass auch dieses Jahr am 11. Mai etwas Schreckliches passieren wird und versucht fieberhaft, herauszufinden, was es sein könnte. Sie macht sich große Sorgen um vier Kinder, die die anderen Katastrophen überlebt haben. Schließlich ahnt sie, dass bei einer Gedenkfeier für die Opfer eines Flugzeugabsturzes die nächste Katastrophe passieren könnte ...
