Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 10: Der Wunschzettel
43 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Der Geschäftsmann William Tayler wird von einem Geist bedrängt, der sich für Santa Claus hält. Dieser Geist besitzt den Wunschzettel eines Jungen, der endlich mehr Zeit mit seinem Vater verbringen möchte - und er hält Tayler fälschlicherweise für diesen vielbeschäftigten Dad. Doch mit Melindas Hilfe kann schließlich aufgedeckt werden, dass der Geist selbst dieser gesuchte Vater ist: Er ließ die Familie im Stich, als sein Sohn geboren wurde, und starb einige Jahre später ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren