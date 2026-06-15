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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Hellseher

DisneyStaffel 3Folge 7vom 15.06.2026
Der Hellseher

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 7: Der Hellseher

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda besucht zusammen mit Jim und Delia eine Veranstaltung des Hellsehers Casey, den sie für einen Scharlatan hält. Er behauptet, Kontakt zu Toten zu haben, doch Melinda bemerkt während seines Auftritts einen Geist auf der Bühne, der von dem vermeintlichen Hellseher überhaupt nicht wahrgenommen wird. Es handelt sich um den Geist eines kürzlich spurlos verschwundenen Mädchens - Melinda erfährt so die traurige Wahrheit, dass sie tot ist ...

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