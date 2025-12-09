Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 3Folge 9vom 09.12.2025
Folge 9: Hör mit deinem Herzen

41 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Die Eltern der 13-jährigen Becca glauben ihrer Tochter nicht, dass diese wie Melinda Geister sehen kann. Sie flößen ihr Medikamente ein, um sie ruhigzustellen. Daraufhin läuft das Mädchen von zu Hause fort und versteckt sich im Wald. Als sie zwischen den Bäumen dem Geist des Jugendlichen Daniel begegnet, zieht sie sich völlig verängstigt in ihr Zelt zurück, wo Melinda und Jim sie finden. Melinda will ihr helfen, den Geist von Daniel in die Anderswelt zu überführen ...

