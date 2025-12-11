Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 3Folge 14vom 11.12.2025
42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Melinda und Delia machen mit Hilfe einer Videokamera Jagd auf einen Sprayer, der ihren Laden mit Graffiti beschmiert hat. Sie finden heraus, dass es sich um den Studenten Justin Jates handelt, der Melinda schon öfter gedroht hat, die Öffentlichkeit über ihre Fähigkeiten in Kenntnis zu setzen. Justin erinnert sich augenscheinlich nicht an seine Spray-Aktionen. Es stellt sich heraus, dass er ein Aneurysma hat, das nicht operiert werden kann, und dass er bald sterben wird ...

