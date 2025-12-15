Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 18: Melindas Vater
39 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Als Melindas Vater Tom Gordon überraschend nach Grandview kommt, merkt Melinda, dass ihn ein dunkles Geheimnis umgibt und versucht herauszufinden, worum es sich handelt. Immer noch beschäftigt sie sich mit dem wieder aufgerollten Mordfall des kleinen Michael Wilkins, in dem Paul Eastman der Tat bezichtigt wurde. Melinda erfährt, dass ihre Mutter damals mit dem Angeklagten Eastman zusammenlebte und ihn heiraten wollte. Sie glaubt nicht an seine Schuld ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
