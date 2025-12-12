Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 16: Die Andere
Als Professor Payne seiner Jugendliebe Nina wiederbegegnet, setzt der Geist seiner verstorbenen Frau Kate alles daran, sie von ihm fernzuhalten. Mit Melindas Hilfe stellt sich heraus, was hinter dieser heftigen Ablehnung steckt: Nina hat einen hochbegabten Sohn, dessen Vater offenbar Payne ist. Kate will verhindern, dass Payne das Geld aus ihrer Lebensversicherung für die Förderung dieses vermeintlichen Sohnes ausgibt, denn sie weiß, dass Nina ein falsches Spiel spielt ...
