Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Feuerteufel

sixxStaffel 4Folge 1vom 15.12.2025
Der Feuerteufel

Der FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 1: Der Feuerteufel

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Melinda macht sich Sorgen um Professor Payne - in seinem Büro ist ein Feuer ausgebrochen, aber er ist unversehrt. Der verletzte Eli wird aus dem brennenden Gebäude gerettet und kann seit dieser Nahtod-Erfahrung Stimmen der Toten hören. Vor allem die Stimme von Fiona, eine seiner Studentinnen, die zum Zeitpunkt des Feuers bei ihm war, treibt ihn zur Verzweiflung. Und so liegt es an Miranda, das Geheimnis um Fiona und Eli rauszufinden, damit diese in das Licht gehen kann.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen