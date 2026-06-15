Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 4: Das Geisterschiff
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Unterwegs auf einer Kreuzfahrt mit Jim bemerkt Melinda, dass sich an Bord viele Geister aufhalten - kein Wunder, handelt es sich doch um ein sehr altes Schiff, das nach dieser Fahrt verschrottet werden soll. Die unsichtbaren Seelen sind in großer Angst, ihr Zuhause zu verlieren und bitten Melinda um Hilfe bei der Erledigung verschiedener Aufgaben, damit sie unbelastet ins Jenseits hinübergehen können. Besonders ein Geist namens Lorelei bereitet Melinda Kopfzerbrechen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren