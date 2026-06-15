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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Tödliches Gewissen

DisneyStaffel 4Folge 2vom 15.06.2026
Tödliches Gewissen

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 2: Tödliches Gewissen

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda wird überraschend zu der Beerdigung ihres alten Schulkameraden Lucas eingeladen. Sie vermutet, dass es mit ihrer Fähigkeit, mit den Toten reden zu können, zu tun hat. Und richtig, nach der Trauerfeier wird sie von Lucas' Freundin Grace angesprochen. Sie erzählt Melinda, dass sie mit Lucas und einem Freund vor Jahren eine wilde Party gefeiert hat, an deren Ende es zu einem tödlichen Motorradunfall kam. Lucas konnte sich von seinen Schuldgefühlen nie mehr freimachen ...

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