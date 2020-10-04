Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 04.10.2020: Spieltagsleckereien
21 Min.Folge vom 04.10.2020
Giada De Laurentiis zeigt das perfekte Menü für einen Football-Abend! Typische Klassiker bekommen bei der TV-Köchin einen Twist. Ihre süßen Barbecue-Rippchen werden langsam geschmort und mit Balsamico-Sauce glasiert und den Kroketten verleiht sie mit selbst gemachtem Kräutersalz mehr Würze. Zum Dessert gibt es traumhafte Wan-Tan-Schalen mit Erdbeeren und Mascarponesahne.
