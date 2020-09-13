Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Giadas beste Familienrezepte

Die Übernachtungsparty

HGTVFolge vom 13.09.2020
Die Übernachtungsparty

Die ÜbernachtungspartyJetzt kostenlos streamen

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 13.09.2020: Die Übernachtungsparty

21 Min.Folge vom 13.09.2020

Full House bei Familie De Laurentiis! Da Giadas Nichten und Neffen bei ihnen übernachten, bereitet die Köchin und TV-Moderatorin ein tolles Kindermenü zu. Es gibt Pizza di Rotelle, eine Frittata aus Erbsen und Nudeln, die wie eine Pizza aussieht. Dazu macht Giada knusprige Hähnchen-Nuggets mit Zitronen-Dip. Himmlisch lecker ist auch der Erdbeer-Kakao mit Schoko-Brezel-Sticks.

Alle verfügbaren Folgen