Köstliche Thanksgiving-ResteJetzt kostenlos streamen
Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 20.09.2020: Köstliche Thanksgiving-Reste
21 Min.Folge vom 20.09.2020
Reste-Essen à la Giada De Laurentiis! Mit den Resten eines Thanksgiving-Dinners zeigt die TV-Köchin ihre besten Rezepte für den nächsten Tag, die garantiert gut ankommen. Aus den Thanksgiving-Resten macht sie leckere Mini-Truthahn-Burger mit Cranberry-Barbecue-Soße und Stuffing-Cakes mit Salbei-Hollandaise.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Feiertag, Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.