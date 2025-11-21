Lachsfang im BärenrevierJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 2: Lachsfang im Bärenrevier
43 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Cyril Chauquet liefert sich einen kräftezehrenden Kampf mit einem kolossalen Weißen Stör. Er muss dem Riesenfisch einen Chip einsetzen. Ein heftiger Sturm erschwert das Vorhaben, sodass das Team den Standort wechselt und tiefer in den Bergen den Bestand des Pazifischen Lachses überprüft.
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.