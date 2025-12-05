Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Wilderer, Monsterschlangen, Urzeitriesen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 05.12.2025
44 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Im Amazonas-Dschungel wimmelt es nur so vor Gefahren, und es gibt kaum eine, der Cyril und sein Team nicht begegnen: bewaffnete Wilderer, gierige Piranhas, riesige Anakondas und unruhige Gewässer. Dennoch gelingt es ihnen, zwei Riesenfische zu identifizieren.

Kabel Eins Doku
