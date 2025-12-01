Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 12.12.2025
43 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Die Dschungelführer verlassen das Team rund um Cyril Chauquet und nun muss es sich selbst in der widrigen Umgebung zurechtfinden. Die Flüsse sind voller Stechrochen, die Abenteurer begegnen ungemütlichen Jägern, und schließlich wird Cyril von einem Riesenfisch in das von Piranhas verseuchte Wasser gezogen.

Alle Staffeln im Überblick

