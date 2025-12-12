Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Überlebenskampf im Amazonas

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 12.12.2025
Überlebenskampf im Amazonas

Überlebenskampf im AmazonasJetzt kostenlos streamen

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Folge 7: Überlebenskampf im Amazonas

43 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Auf der Suche nach einem Riesenantennenwels kämpft das Team ums Überleben. Die Stromschnellen scheinen unbezwingbar, die Technik gibt den Geist auf und herabfallende Baumstämme bringen die Mission ins Wanken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Alle 2 Staffeln und Folgen