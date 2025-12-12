Überlebenskampf im AmazonasJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 7: Überlebenskampf im Amazonas
43 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Auf der Suche nach einem Riesenantennenwels kämpft das Team ums Überleben. Die Stromschnellen scheinen unbezwingbar, die Technik gibt den Geist auf und herabfallende Baumstämme bringen die Mission ins Wanken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.