Gilmore Girls

sixxStaffel 1Folge 19vom 21.11.2025
Folge 19: Zimmerservice

41 Min.Folge vom 21.11.2025

Rory und Oma Emily machen eine Erkundungstour durch Stars Hollow und machen im Antiquitätenladen von Lanes Eltern Halt. Rory ist überglücklich, denn ihre skeptische Großmutter findet in dem kleinen Geschäft tatsächlich ein wunderschönes Stück für ihre Wohnung. Unterdessen spielt Lorelai den Liebesboten zwischen Rachel und Luke.

