Gilmore Girls
Folge 19: Zimmerservice
41 Min.Folge vom 21.11.2025
Rory und Oma Emily machen eine Erkundungstour durch Stars Hollow und machen im Antiquitätenladen von Lanes Eltern Halt. Rory ist überglücklich, denn ihre skeptische Großmutter findet in dem kleinen Geschäft tatsächlich ein wunderschönes Stück für ihre Wohnung. Unterdessen spielt Lorelai den Liebesboten zwischen Rachel und Luke.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH