Gilmore Girls
Folge 18: Die vierte Generation
43 Min.Folge vom 20.11.2025
Rorys Urgroßmutter Trix aus England kommt zu Besuch und so kommt die ganze Familie zu einem Abendessen zusammen. Die betagte Dame ist so angetan von ihrer Urenkelin, dass sie anbietet, einen Treuhandfond für sie einrichten zu lassen. Emily ist empört, denn mit all dem Geld könnte Rory die Motivation verlieren, selbst etwas aus ihrem Leben zu machen.
