Gilmore Girls

Drei magische Worte

Staffel 1Folge 20vom 21.11.2025
Drei magische Worte

Gilmore Girls

Folge 20: Drei magische Worte

43 Min.Folge vom 21.11.2025

Als Rory mitbekommt, dass sich ihre beste Freundin Lane und ihr Ex-Freund Dean treffen, platzt ihr der Kragen. Sie fühlt sich von der ganzen Welt verraten. Nach einem Streit mit ihrer Mutter, packt sie ihre Sachen und flüchtet zu ihren Großeltern. Lorelai führt in der Zwischenzeit ein Gespräch mit Dean, das ihr die Augen öffnet.

Gilmore Girls

Gilmore Girls

