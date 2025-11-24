Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Alte Liebe, neues Glück

sixxStaffel 1Folge 21vom 24.11.2025
Alte Liebe, neues Glück

Alte Liebe, neues GlückJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 21: Alte Liebe, neues Glück

43 Min.Folge vom 24.11.2025

Was ist los mit Luke? Obwohl er wieder mit Rachel zusammen ist, sucht er ständig Lorelais Nähe. Für Rachel ist die Sache klar: Er ist nicht mehr in sie, sondern in Lorelai verliebt. Die schwebt indes mit Max auf Wolke Sieben und bekommt überraschenderweise einen Antrag von ihm.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen